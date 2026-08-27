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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о «Локомотиве»: «Идет процесс обновления команды, Ротенбергу нужно было время. В переходной фазе нужна стабильность в руководстве и тренерском штабе»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о выступлении «Локомотива» в начале нынешнего сезона.

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