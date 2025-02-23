Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей.
В США рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины
Комментарии
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лл
лина любимцева
Будет прислуживать США и все отдаст - и будет "дружба" с США. Все как всегда... По-бандитски образовали США, по-бандитски и дальше живут... И появится в подбрюшье у России новые УСША (Украинские Соединенные Штаты Америки)... ВСЕ ЖЕ ЗАСРУТ!!!
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17 час.
Eduard
Зеленский вне закона,пусть убирается!
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15 час.
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