В США рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины

лл

лина любимцева

Будет прислуживать США и все отдаст - и будет "дружба" с США. Все как всегда... По-бандитски образовали США, по-бандитски и дальше живут... И появится в подбрюшье у России новые УСША (Украинские Соединенные Штаты Америки)... ВСЕ ЖЕ ЗАСРУТ!!!