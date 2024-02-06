Левитин возглавил межведомственную комиссию Совета при президенте по спорту. В состав вошли Поздняков, Алаев, Дюков, Третьяк, Кремлев и Матыцин

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Распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, утвержден состав межведомственной комиссии по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.