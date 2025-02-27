Раскрыто, что Британия готова сделать ради мира на Украине

Стармер указал на готовность отправить на Украину войска и ВВС Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Лондона для обеспечения мира на Украине отправить туда сухопутные войска и самолеты, передает Reuters.
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