Раскрыто, что Британия готова сделать ради мира на Украине

Стармер указал на готовность отправить на Украину войска и ВВС Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Лондона для обеспечения мира на Украине отправить туда сухопутные войска и самолеты, передает Reuters.