УК выплатит инвалиду 250 тысяч рублей за падение в не чищенном тамбуре подъезда

В Ноябрьске житель города обратился в прокуратуру с жалобой на свою УК. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в декабре 2023 года мужчина, являющийся инвалидом, поскользнулся при входе в подъезд и упал, ударившись шейным отделом позвоночника.
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