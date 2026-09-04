Над соседним с Ивановской областью регионом уничтожены украинские БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 480 беспилотников противника.Сегодня в течение дня средства и силы ПВО уничтожили 480 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны России.
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