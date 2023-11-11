Стали известны сроки реставрации Самарского драмтеатра. Цена вопроса — 87 млн

Все работы хотят выполнить за один год.Министерство строительства Самарской области планирует отреставрировать одно из значимых зданий в областном центре — Самарский академический театр драмы имени Горького.
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