«Чувствую большую потребность в женщине» Непарадный фронтовой дневник: что тревожило простых героев Великой Отечественной

О том, что война — это не только красивые герои на фоне пламенеющего горизонта, широкий читатель узнал в конце 1950-х — начале 1960-х годов, когда стало возможным публиковать произведения, которые позже назовут «лейтенантской прозой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии