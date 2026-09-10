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Царьград

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Алексей Беспрозванных наградит кадета за отказ от опасной миссии

Алексей Беспрозванных наградит кадета за отказ от опасной миссии

11-летний кадет Богдан из Калининградской области отказался выполнить опасное задание по поджогу, предложенное в онлайн-игре.

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