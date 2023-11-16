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Царьград

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СБУ открыла уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Фарион

СБУ открыла уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Фарион

Фарион проходит по четырём статьям уголовного дела на Украине.Служба безопасности Украины сообщила о возбуждении уголовного дела по четырём статьям против Ирины Фарион, известной как экс-депутат Верховной Рады.

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