СБУ открыла уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Фарион

Фарион проходит по четырём статьям уголовного дела на Украине.Служба безопасности Украины сообщила о возбуждении уголовного дела по четырём статьям против Ирины Фарион, известной как экс-депутат Верховной Рады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии