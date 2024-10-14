Временный покров: омские синоптики сообщили, что выпавший снег еще растает. В ближайшие дни ожидается потепление до +9 и отсутствие осадков.
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Временный покров: омские синоптики сообщили, что выпавший снег еще растает. В ближайшие дни ожидается потепление до +9 и отсутствие осадков.