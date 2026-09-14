Петровский парк
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Петровский парк

23 подписчика

Облепиха из Липецкой области появилась на ярмарке в районе Аэропорт

Сезон сбора разных культур в средней полосе и северных регионах России начинается в конце лета и длится до октября.

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