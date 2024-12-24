Эксперты: Освобождение Красноармейска заблокирует украинскую металлургию

Освобождение Красноармейска (украинское название − Покровск) обеспечит контроль над производством коксующегося угля на Украине, который является критически важным ресурсом для функционирования металлургического комплекса страны, что создаст значительные проблемы для металлургической промышленности страны, заявили ТАСС эксперты.
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