Эксперты: Освобождение Красноармейска заблокирует украинскую металлургию

Освобождение Красноармейска (украинское название − Покровск) обеспечит контроль над производством коксующегося угля на Украине, который является критически важным ресурсом для функционирования металлургического комплекса страны, что создаст значительные проблемы для металлургической промышленности страны, заявили ТАСС эксперты.