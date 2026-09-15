«Герань» поразила поезд с иностранными дронами в Волынской области

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения железнодорожному составу, перевозящему грузы военного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Чёрная десятка" ...
- Уиткофф покинул К...
- Украинский лидер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым