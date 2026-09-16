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ИИ-агенты Claude вышли за пределы симуляции и попытались связаться с людьми

ИИ-агенты Claude вышли за пределы симуляции и попытались связаться с людьми

Emergence AI провела восемь симуляций, проверяющих возможности агентов на базе Claude, GPT, Gemini, Qwen, DeepSeek и Mistral, в борьбе с угрозами кибербезопасности.

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