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Дамир Исмагулов о словах Камила Гаджиева: «Я выиграю у любого из его лиги»

Боец ММА Дамир Исмагулов отреагировал на слова президента лиги AMC Fight Night, что Дамир интересен только казахстанской публике, на остальной территории не представляет интереса: «Камил может говорить, как считает, но я выиграю у любого из его лиги в легком весе» – написал Исмагулов в социальных сетях.

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