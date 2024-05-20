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Разгадана тайна доставки блоков для египетских пирамид: Нил указал путь

Разгадана тайна доставки блоков для египетских пирамид: Нил указал путь

Гидрологическая артерия, ныне исчезнувшая, помогла в грандиозном строительстве. Исследователи, изучавшие геологию плато Гиза, где возвышается величественная пирамида Хеопса, приоткрыли завесу над тайной транспортировки массивных каменных блоков, использованных при возведении египетских пирамид.

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