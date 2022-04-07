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Компании в РФ сокращают персонал, режут зарплаты и завозят мигрантов

Компании в РФ сокращают персонал, режут зарплаты и завозят мигрантов

Протекционизмом на рынке труда, похоже, и не пахнет Иван Рыбин Фото: Артем Геодакян/ТАСС С начала текущего года число приезжих в Россию, в первую очередь из Средней Азии, выросло в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

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