20 интересных новогодних украшений — их можно сделать своими руками за 5 минут!

Интересный новогодний декор для дома можно сделать буквально за 5 минут. Не верите? Посмотрите нашу подборку! Аккаунт 5-Minute DECOR выпустил отличный ролик с простыми идеями новогоднего декора, мы собрали для вас самые интересные.
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