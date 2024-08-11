Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лапал и преследовал детей: Задержанный в Подмосковье педофил устроил скандал в отделе полиции. А потом его отпустили

В Орехово-Зуево представители правоохранительных органов задержали мигранта по подозрению в педофилии.

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