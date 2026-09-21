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Аргументы недели

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От «единого государства» до угрозы исчезновения: как Польша променяла трезвый расчет на опасные иллюзии

От «единого государства» до угрозы исчезновения: как Польша променяла трезвый расчет на опасные иллюзии

В редкий момент геополитической откровенности лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский приоткрыл завесу над тем, что происходило в кулуарах польско-украинских отношений в самые первые дни российско-украинского конфликта.

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