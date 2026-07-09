НОВИКОМ рассказал о системе поддержки инженерных кадров на выставке ИННОПРОМ-2026

Фото: НОВИКОМ НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил проекты по поддержке кадрового потенциала промышленности и привлечения молодых специалистов на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026.
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