Ed Dowd: The Fed Hiked Interest Rates Into A Supply Shock Authored by Ed Dowd: Beyond the Narrative via Substack, September FOMC Meeting: First Rate Hike Since July 2023 The FOMC did what the front end of the Treasury market (3-month T-bill) had been telegraphing for two weeks prior.
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