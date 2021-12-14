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Как носить главный цвет 2022 года: 5 идей

Как носить главный цвет 2022 года: 5 идей

Добавляем яркости!Весь декабрь мы ждем новости о цвете будущего года с особенным нетерпением. В прошлом году Институт цвета поставил на модный пьедестал сразу два оттенка, но в этом году Pantone выбрал только один – цвет Very Peri (барвинок).

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