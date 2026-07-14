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FiNE NEWS

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Противовоздушная оборона Ростовской области уничтожила около 20 украинских дронов за ночь

В течение ночи в Ростовской области было отражено около двадцати беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины, которые были сбиты силами противовоздушной обороны в нескольких районах региона.

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