Латвия не будет запрещать волейболистам играть с российскими спортсменами

Руководство Латвийской федерации волейбола (LVF) не станет вводить запрет для местных атлетов на участие в европейских и мировых первенствах, если к этим турнирам будут допущены сборные России и Беларуси.
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