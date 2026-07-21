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Аргументы и Факты

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Латвия не будет запрещать волейболистам играть с российскими спортсменами

Латвия не будет запрещать волейболистам играть с российскими спортсменами

Руководство Латвийской федерации волейбола (LVF) не станет вводить запрет для местных атлетов на участие в европейских и мировых первенствах, если к этим турнирам будут допущены сборные России и Беларуси.

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