Согласно отчетам, циркулирующим по состоянию на 9 октября 2026 года, Tether внес в черный список четыре хранилища THORChain, связанных с 1,45 миллионами USDT, это еще один пример того, как эмитент стейблкоинов реализует свои полномочия по внесению в черный список в сети против инфраструктуры децентрализованных протоколов.