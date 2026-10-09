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Tether внес в черный список четыре хранилища THORChain, связанных с 1,45 миллионами USDT

Tether внес в черный список четыре хранилища THORChain, связанных с 1,45 миллионами USDT

Согласно отчетам, циркулирующим по состоянию на 9 октября 2026 года, Tether внес в черный список четыре хранилища THORChain, связанных с 1,45 миллионами USDT, это еще один пример того, как эмитент стейблкоинов реализует свои полномочия по внесению в черный список в сети против инфраструктуры децентрализованных протоколов.

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