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Глава Минстроя и новый министр возглавили медиарейтинг алтайских чиновников в ноябре

Глава Минстроя и новый министр возглавили медиарейтинг алтайских чиновников в ноябре

В первой пятерке произошли перестановки Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев с темой отопительного сезона и новый министр спорта Иван Нифонтов разделили первое место рейтинга упоминаемости в СМИ членов правительства Алтайского края в ноябре.

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