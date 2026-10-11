Роль детских песен в гармоничном и раннем развитии ребенка

Детские песни являются неотъемлемой частью гармоничного и всестороннего развития каждого ребенка. Эта уникальная коллекция музыкальных произведений охватывает самые разные темы и жанры, начиная от нежных успокаивающих колыбельных и заканчивая задорными современными композициями.
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