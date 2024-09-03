Андрей Аршавин не может продать свой коттедж в Коломягах за 150 миллионов рублей

В августе у покупателей пропал интерес к объекту Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сталкивается с трудностями в продаже своего трехэтажного коттеджа в Коломягах, который стоит 150 миллионов рублей.
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