Не фикция: весенняя non/fiction посвящена юбилею Победы и проблемам ИИ

Почти 300 издательств, две тематические выставки к 80-летию Победы, цикл дискуссий с современными писателями об искусственном интеллекте — всё это ждет посетителей весенней книжной ярмарки non/fiction, открывшейся в Гостином Дворе 10 апреля и работающей до 13-го включительно.