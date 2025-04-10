Не фикция: весенняя non/fiction посвящена юбилею Победы и проблемам ИИ

Почти 300 издательств, две тематические выставки к 80-летию Победы, цикл дискуссий с современными писателями об искусственном интеллекте — всё это ждет посетителей весенней книжной ярмарки non/fiction, открывшейся в Гостином Дворе 10 апреля и работающей до 13-го включительно.
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