35 фильмов из 12 стран: 12 полнометражных и 23 короткометражных работы. ПОЛНЫЙ МЕТР1. Причудливая рыба из морских глубин (Bizarre Fish from the Abyssal Zone) Страна/Год: Бразилия, 2023 | Хронометраж: 75 мин | Жанр: комедийный анимационный хоррор Режиссер: Марсело Марайо Актеры: Наталия Лаге, Гильерме Бриггс, Родриго Санторо Синопсис: Женщина со сверхспособностями, морская черепаха и облако, страдающее от недержания дождя, отправляются вместе в необычное и загадочное путешествие в глубины океана.