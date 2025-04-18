Вражеского железа очень много. Трофейная техника НАТО идёт эшелонами на Восток. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровАрмия России в ходе боёв захватила огромное количество различной техники ВСУ, которую поставляли страны НАТО киевскому режиму.
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