РЖД сосчитали до 115. Угля довезли больше, а экспортировали меньше. СТМ занялись консервированием. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была отправка в отстой 115 тысяч вагонов, назначение экс-губернатора Новгородской области заместителем министра транспорта РФ и предложение Минтранса изменить правила отправки порожних вагонов с мест разгрузки.
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