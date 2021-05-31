Маша Певчих разоблачает русский милитаризм

Темы дняПолитикаМаша Певчих разоблачает русский милитаризм Тем временем: Британия - увеличивает оборонные расходы на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение ближайших четырех лет.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLehanaizheПисец полный, сидим, никого не трогаем, примусы(в смысле Адмирал Горшков) починяем, всем добро причиняем, ан нет, во всем Россия-матушка виновата, и бюджеты военные наращивают, мужикам сиськи, а теткам письки. Тьфу, стыдобища.АКанатолий козловЭх, Машка! Лучше бы детей нарожала. Может и от глупостей избавишься!Комментировать
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