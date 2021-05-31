Темы дня

122 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Ломакин
    Суворов?"Геноцид" ногайце...
  • Владимир Ломакин
    А пока всё наоборот. В Татарстане более 90 процентов госслужащих и силовиков татары. Хотя русских половина населения."Геноцид" ногайце...
  • Евгений Попов
    Вот только сегодня заголовок в нашей прессе "Одна Скорая на 25 тысяч жителей: в Ростовской области пять поселков оста...Об «убитой» Путин...

Маша Певчих разоблачает русский милитаризм

Маша Певчих разоблачает русский милитаризм

Тем временем: Британия - увеличивает оборонные расходы на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение ближайших четырех лет.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Lehanaizhe
Писец полный, сидим, никого не трогаем, примусы(в смысле Адмирал Горшков) починяем, всем добро причиняем, ан нет, во всем Россия-матушка виновата, и бюджеты военные наращивают, мужикам сиськи, а теткам письки. Тьфу, стыдобища.
анатолий козлов
Эх, Машка! Лучше бы детей нарожала. Может и от глупостей избавишься!

Картина дня

наверх