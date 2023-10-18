В Адыгее Всероссийскую акцию «Один день с участковым» поддержали журналисты Шовгеновского района

Увидеть работу участкового уполномоченного полиции, что называется, изнутри узнать о его повседневных задачах и наиболее актуальных вопросах на административном участке, чтобы потом донести эту информацию до населения посредством СМИ, призвана Всероссийская акция «Один день с участковым».