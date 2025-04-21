Угольная контрреволюция Трампа

Новая метла по-новому метёт. Факт, конечно, известный. Но тот «субботник», что организовал на американском континенте новоявленный хозяин Белого дома, уже напоминает не просто уборку, а настоящую реставрацию старорежимной Америки.
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