В России зафиксировали снижение спроса на лекарства от аллергии

Аптечные сети в январе–марте реализовали по всей стране 20 млн упаковок антигистаминных препаратов, применяемых при аллергии, — это на 2,4% меньше аналогичного показателя прошлого года, подсчитали в аналитической компании DSM Group.
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