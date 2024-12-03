В российском законодательстве грядут масштабные изменения

Ряд изменений в российском законодательстве вступят в силу уже в декабре этого года. Они связаны с защитой трафика от угроз, просроченными кредитами для участников СВО, экзаменами для мигрантов и многим другим, сообщает PRIMPRESS.
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