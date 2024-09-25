Небензя: СВО продолжится, если Запад не даст убрать киевский режим мирным путем

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал условие завершения СВО. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, спецоперация продолжится, если Запад не даст убрать действующий киевский режим мирным путем.
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