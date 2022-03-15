Nature Immunology: препараты от рака могут помочь в лечении туберкулеза

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology, ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета (Stanford University Medical Center) утверждают, что неожиданная связь между туберкулезом и раком поможет разработать новые лекарственные средства для лечения инфекционного заболевания, которое ежегодно убивает более 1,5 миллиона человек.