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    На фоне этой статьи возникают вопросы к препаратам и прививкам от омиккрона и мутировавших штаммов90% лекарственных...

Nature Immunology: препараты от рака могут помочь в лечении туберкулеза

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology, ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета (Stanford University Medical Center) утверждают, что неожиданная связь между туберкулезом и раком поможет разработать новые лекарственные средства для лечения инфекционного заболевания, которое ежегодно убивает более 1,5 миллиона человек.

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