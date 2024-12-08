Алексей Миллер поздравил петербуржцев с открытием самого большого катка в мире

Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил жителей Петербурга с открытием «Катка у Флагштока», который находится рядом с «Газпром Ареной».
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