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Петербургский дневник

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Алексей Миллер поздравил петербуржцев с открытием самого большого катка в мире

Алексей Миллер поздравил петербуржцев с открытием самого большого катка в мире

Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил жителей Петербурга с открытием «Катка у Флагштока», который находится рядом с «Газпром Ареной».

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