В Конгрессе США обеспокоены способностью Байдена руководить страной

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что сильно обеспокоен способностью американского президента Джо Байдена руководить страной, – сообщает в четверг, 2 ноября, телеканал Fox News Business.
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