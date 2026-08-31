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Авто Mail: водителей призвали не парковаться вторым рядом и заранее снижать скорость рядом со школами

Авто Mail: водителей призвали не парковаться вторым рядом и заранее снижать скорость рядом со школами

Школьная зона требует от водителя не мастерства, а железной дисциплины. Дети появляются из-за припаркованных машин, велосипеды выезжают на дорогу, а автобусы внезапно останавливаются.

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