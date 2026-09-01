Финразведка получила прямой доступ к банковским переводам физлиц

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг (финразведка) получил прямой и мгновенный доступ к базам данных Национальной системы платёжных карт (НСПК).
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