В РСТ ожидают упрощение визового режима с Китаем

Власти Китая обсуждают возможность упрощения с 2025 года визового режима для российских туристов. Речь идет о сокращении количества членов группы для въезда по групповой визе с 5 до 3, безвизовых поездках для групп в 10 городов провинции Гуандун из Макао и Гонконга, расширении с 23 до 30 списка городов с 144-часовым безвизовым транзитом при перелетах через КНР в третьи страны.