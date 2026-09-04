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Регионы России

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В Сергиево-Посадском округе спасли пенсионерку после укуса змеи

В Сергиево-Посадском округе спасли пенсионерку после укуса змеи

В лесном массиве Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья 60-летняя женщина пострадала от укуса змеи во время сбора грибов.

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