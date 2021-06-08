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Об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов

Об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов

В системе преступлений против общественной безопасности, деяние «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких, потому что его можно со всей ответственностью отнести к акции психологического террора, поскольку субъект преступления преследует достижение нужной ему цели через устрашение общества, граждан или должностных лиц.

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