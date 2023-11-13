«Заложников» освободят в оперном театре Новосибирска

Антитеррористические учения пройдут в НОВАТе. Учение «Экран» пройдет 14 ноября 2023 года. Условный террористический акт пресекут в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ), сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.