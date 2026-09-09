Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Бессмысленный и никому не нужный»: почему Сталин так говорил о Беломорканале

В советской истории было немало грандиозных строек, воспетых в стихах и прозе. Но, пожалуй, ни одна из них не вызывает столько споров, как Беломорско-Балтийский канал.

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